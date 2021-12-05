Маліновський з найвищою оцінкою
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі. Він провів на полі 73 хвилини, а також встиг заробити жовту картку, на 17-й хвилині українського футболіста покарали за грубу гру.
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Авторитетний портал високо оцінив гру українського футболіста.
WhoScored оцінив дії Маліновського у 8,2 бала, тим самим визнавши його найкращим гравцем зустрічі.
Наполі – Аталанта: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored
- Для Маліновського матч проти Наполі став 19-м у сезоні. 4 рази він виходив у матчах Ліги чемпіонів і 15 у Серії А.
- Руслан учетверте відзначився в сезоні 2021/22. 3 попередні м'ячі він забив Інтеру, Удінезе та Спеції. також окрім голів на рахунку українця 1 асист проти Сассуоло.
- 28 річний футболіст став гравцем Аталанти влітку 2019-го.