Эффектный гол после паса пяткой принес украинкам победу над сборной Индии
Женская сборная Украины по футболу провела второй спарринг на турецком сборе. Подопечные Натальи Зинченко одержали волевую победу над национальной женской командой Индии.
Источник:24 канал
В этом матче Наталья Зинченко решила проверить ближайший резерв. И украинки неплохо начали матч, но забить не сумели.
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При этом удалось отличиться соперницам. Первый гол влетел после подачи с правого фланга, а на 31-й минуте украинки пропустили во второй раз после заброса из глубины на левый край штрафной.
Такой ход событий привел к тому, что уже на 39-й минуте в составе сборной Украины произошло сразу шесть замен. И это дало результат – еще до перерыва украинки один гол отквитали – отличилась Козлова.
Во втором тайме украинки продолжили доминировать на поле. Но отличиться удалось лишь благодаря пенальти. Удар с отметки четко реализовала Апанащенко.
Вырвать победу украинкам удалось уже в компенсированное время: после комбинации с пасом пятой от партнерши Апанащенко оформила дубль, перебросив через голкипера Индии.
Затем сборная Украины одержала волевую победу над Индией 3:2. И на этом закончила свои сборы в Турции.
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