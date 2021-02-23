Женская сборная Украины по футболу провела второй спарринг на турецком сборе. Подопечные Натальи Зинченко одержали волевую победу над национальной женской командой Индии.

В этом матче Наталья Зинченко решила проверить ближайший резерв. И украинки неплохо начали матч, но забить не сумели.

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При этом удалось отличиться соперницам. Первый гол влетел после подачи с правого фланга, а на 31-й минуте украинки пропустили во второй раз после заброса из глубины на левый край штрафной.

Такой ход событий привел к тому, что уже на 39-й минуте в составе сборной Украины произошло сразу шесть замен. И это дало результат – еще до перерыва украинки один гол отквитали – отличилась Козлова.

Во втором тайме украинки продолжили доминировать на поле. Но отличиться удалось лишь благодаря пенальти. Удар с отметки четко реализовала Апанащенко.

Вырвать победу украинкам удалось уже в компенсированное время: после комбинации с пасом пятой от партнерши Апанащенко оформила дубль, перебросив через голкипера Индии.

Затем сборная Украины одержала волевую победу над Индией 3:2. И на этом закончила свои сборы в Турции.