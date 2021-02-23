Жіноча збірна України з футболу провела другий спаринг на турецькому зборі. Підопічні Наталії Зінченко здобули вольову перемогу над національною жіночою командою Індії.

У цьому матчі Наталія Зінченко вирішила перевірити найближчий резерв. І українки непогано почали матч, але забити не зуміли.

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Зате вдалося відзначитися суперницям. Перший гол влетів після подачі з правого флангу, а на 31-й хвилині українки пропустили вдруге після закидання з глибини на лівий край штрафного.

Такий перебіг подій призвів до того, що вже на 39-й хвилині у складі збірної України відбулося одразу шість замін. І це дало результат – ще до перерви українки один гол відквитали – відзначилась Козлова.

У другому таймі українки продовжили домінувати на полі. Але відзначитися вдалося лише завдяки пенальті. Удар з позначки чітко реалізувала Апанащенко.

Вирвати перемогу українкам вдалося уже в компенсований час: після комбінації з пасом п'ятою від партнерки Апанащенко оформила дубль, перекинувши голкіпера Індії.

Відтак збірна України здобула вольову перемогу над Індією 3:2. І на цьому закінчила свої збори в Туреччині.