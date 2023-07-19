Самое страшное за спиной: Ван дер Сар впервые обратился к фанатам после инсульта
Источник:инстаграмм Эдвина ван дер Сара
Недавно легенда Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар перенес инсульт. Бывший футболист впервые после проблем со здоровьем вышел на связь со своими поклонниками.
7 июля бывший вратарь попал в больницу из-за кровоизлияния в мозгу. Эдвина ван дер Сара направили в реанимацию, в которой он находился достаточно долго. Через шесть дней жена экс-футболиста сообщила, что состояние ее мужа стабильное, но он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.
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Ван дер Сар: Я все еще в больнице
Лишь 18 июля ван дер Сар изложил первую публикацию после ужасающих проблем со здоровьем. Бывший генеральный директор нидерландского Аякса опубликовал фотографию из больничной палаты вместе с супругой.
Легенда МЮ поблагодарил всех за поддержку и теплые слова. Эдвин рассказал, что врачи перевели его из реанимации и через несколько дней бывшего вратаря могут выписать домой, где он продолжит свое восстановление.
Мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что уже не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Но я все еще в больнице. Я надеюсь, что смогу вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг к своему выздоровлению!,
– написал бывший голкипер.
Жизнь ван дер Сара после карьеры футболиста
- Летом 2011-го повесил бутсы на гвоздь. Последним клубом в карьере футболиста был МЮ.
- После чего в 2012-м стал менеджером по маркетингу в Аяксе.
- В сезоне-2015/2016 ван дер Сар работал в должности спортивного СЕО в нидерландском клубе.
- В 2016-м бывший голкипер вступил в должность генерального директора "гномов". В конце мая 2022-го покинул эту работу, хотя имел контракт до конца июля 2023 года.