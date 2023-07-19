7 июля бывший вратарь попал в больницу из-за кровоизлияния в мозгу. Эдвина ван дер Сара направили в реанимацию, в которой он находился достаточно долго. Через шесть дней жена экс-футболиста сообщила, что состояние ее мужа стабильное, но он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии.

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Ван дер Сар: Я все еще в больнице

Лишь 18 июля ван дер Сар изложил первую публикацию после ужасающих проблем со здоровьем. Бывший генеральный директор нидерландского Аякса опубликовал фотографию из больничной палаты вместе с супругой.

Легенда МЮ поблагодарил всех за поддержку и теплые слова. Эдвин рассказал, что врачи перевели его из реанимации и через несколько дней бывшего вратаря могут выписать домой, где он продолжит свое восстановление.

Мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что уже не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Но я все еще в больнице. Я надеюсь, что смогу вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг к своему выздоровлению!,

– написал бывший голкипер.

Жизнь ван дер Сара после карьеры футболиста