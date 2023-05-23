У соцмережах з'явилась інформація, що начебто луганський клуб зумів вдарити по руках з тель-авівським Маккабі щодо викупу контракту Едуардо Герреро. Футболіст із Панами став справжнім відкриття команди у сезоні-2022/2023 в УПЛ.

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Став справжнім відкриттям для Зорі

Поточний сезон Герреро відігрує у Зорі ще на правах оренди. А вже згодом луганський клуб повинен оголосити про повноцінний контракт із панамцем. Очікується, що Едуардо підпише угоду з Зорею на 4 роки плюс можливість пролонгації співпраці ще на один рік.

Такий викуп футболіста, ймовірно, обійдеться Зорі у 400 тисяч доларів. Також Маккабі залишає за собою відсоток від майбутнього трансферу Герреро із українського клубу.

Наразі офіційного підтвердження ще немає, все залишається на рівні чуток джерел.

Відзначимо, що Едуардо Герреро став одним із небагатьох легіонерів, які не побоялись приїхати в український чемпіонат під час війни в країні.

Едуардо Геррего запалює в УПЛ

У лютому 2023-го року Герреро був орендований Зорею до кінця сезону-2022/2023. У домовленості була опція викупу футболіста.

23-річний нападник став одним із відкриттів луганського клубу у поточному сезоні. Герреро забив 5 голів та віддав стільки ж результативних передач у 10-ти зіграних поєдинках за команду Патріка ван Леувена, що не може не тішити фанатів Зорі, так і приємно дивувати усіх українських уболівальників, які стежать за УПЛ.

Герреро допомагає Зорі продовжувати боротьбу за чемпіонство в еліті. У попередньому матчі проти Інгульця форвард відзначився асистом, а Зоря здобула перемогу з рахунком 2:0.

До слова. Після 27 турів Зоря йде на третьому місці, маючи у своєму активі 61 бал. До другого Дніпра-1 відставання у 3 очки, а до Шахтаря – у 5 пунктів. Вже 24 травня Зоря зіграє проти "гірників" та зможе ще ближче наблизитись до лідера сезону УПЛ.