"Установка тренера – не бояться играть футбол": игрок сборной о причинах поражения в Англии

Футболист сборной Украины Эдуард Соболь поделился впечатлениями от стартового поединка квалификации к Евро-2024. Игрок уверяет, что "сине-желтым" еще есть над чем работать.

Сборная Украины проиграла стартовую дуэль сборной Англии (0:2) в рамках отбора к Евро-2024. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь уверяет, что в будущем "сине-желтых" ждет только позитив.

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Двигаться только вперед

Левый лотераль сборной Украины рассказал о простой установке на игру от временного тренера "сине-желтых" Руслана Ротаня. Соболь уверяет, что поражение от "трех львов" станет ценным уроком для украинцев, который они усвоят, воспримут как опыт, а в будущем станут только лучше.

Жаль, что сегодня проиграли. Установка от тренера была не бояться на поле играть в футбол, показывать то, что отрабатывали на тренировках. Я считаю, что иногда мы очень хорошо выходили из обороны, но пропустили два мяча и пытались отыграться. Впереди много поединков, и будем добиваться результатов. Матч был полезен, уверен, что мы его разберем и увидим ошибки. Будем улучшать нашу игру и двигаться дальше,

– рассказал Соболь.

Также игрок сборной Украины сравнил сегодняшнюю сборную Англии и образца Евро-2020. Соболь отдал должное украинским болельщикам, которые поддерживали "сине-желтых" в непростом поединке, а также снова пообещал, что команда Украины будет только прогрессировать.

Если сравнивать с Евро-2020, Англия осталась очень хорошей командой. Но я считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлый раз, было много хороших моментов. Нам есть над чем работать, и мы будем совершенствоваться. Конечно, чувствовали поддержку болельщиков, очень благодарны им за это. Я уверен, что мы еще будем радовать их результатами,

– отметил Соболь.

Напомним, что свои следующие квалификационные матчи сборная Украины проведет 16 и 19 июня против сборных Северной Македонии и Мальты. Пока команда "трех львов" возглавляет турнирную таблицу благодаря победам над сборной Италии и Украины. "Сине-желтые" же занимают четвертую строчку, опережая Мальту, проигравшую два поединка. А вот "лазурная команда" и "красные рыси" разделяют вторую и третью строчку, имея в активе по одной победе.