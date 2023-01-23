Российские захватчики забрали жизнь обладателя Кубка мира по ММА Эдуарда Кострицы

Очередная ужасная новость пришла с фронта. В боях с русскими оккупантами погиб боец смешанных единоборств Эдуард Кострица.

О гибели титулованного бойца ММА Эдуарда Кострицы сообщила Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины. Герою было всего 30 лет.

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Эдуард "Опасный" Кострица был воспитанником киевского клуба "Феникс". Кострица становился обладателем Кубка мира по ММА, вицечемпионом Европы по ММА и многократным чемпионом Украины по смешанным единоборствам ММА в весовой категории 52,2 килограмма.

Эдуард Кострица был одним из лучших бойцов Украины / facebook.com/mmaukr

Он был душой компании, надежной поддержкой для всех, обладал прекрасным чувством юмора.

Искренние соболезнования родным и близким,

– говорится в сообщении Национальной федерации ММА Украины

Напомним, что недавно боец ММА Игорь Потеря посвятил свою победу на турнире UFC погибшему фанату Динамо Максиму "Регбисту" Яловцову.