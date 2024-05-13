Никто не заметил разницы: брат-близнец экс-игрока Барселоны играл вместо него в новом клубе
Источник:Marca
В феврале 2024 года Эдгар Ие стал игроком Динамо Бухарест. Однако, как оказалось, вместо себя футболист отправил своего брата-близнеца.
Бухарестское Динамо в феврале подписало Эдгара Ие. Более 3 месяцев клуб даже не подозревал, что вместо Эдгара играл его близнец Эделино.
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Едва ли не самая большая афера современного футбола
Сейчас румынская полиция расследует, не заставлял ли Эдгар Ие своего брата-близнеца Эделино играть вместо него в 5 матчах за бухарестское Динамо.
Сначала в клубе ничего не подозревали, однако впоследствии заметили, что игрок разговаривает только на португальском языке. Сам Эдгар Ие играл в Испании, Франции, Турции и Нидерландах, поэтому представители команды начали что-то подозревать.
Также Динамо просило вероятного Эдагара Ие показать водительское удостоверение, но игрок отказался.
В случае официального подтверждения того, что вместо Эдгара играл его брат-близнец Эделино, бухарестское Динамо рискует потерять 8 очков, заработанных в 5 матчах, которые Эделино провел вместо Эдгара.Справка. Согласно данным Transfermarkt, в сезоне-2023/2024 Эдгар Ие провел 8 матчей, не отметившись голами или ассистами. Статистика включает как игру за Динамо Бухарест, так и турецкий Башакшехир.
Карьера Эдгара Ие: главное
- Является игроком сборной Гвинеи, однако на юношеском уровне играл за Португалию.
- Играл за Спортинг, но в 2012 году подписал контракт с Барселоной. С "каталонцами" играл три года.
- Также выступал за такие команды как Вильярреал, Ос Белененсес, Лилль, Нант, Рабзонспор, Фейеноорд и Башакшехир.