Никто не заметил разницы: брат-близнец экс-игрока Барселоны играл вместо него в новом клубе

В феврале 2024 года Эдгар Ие стал игроком Динамо Бухарест. Однако, как оказалось, вместо себя футболист отправил своего брата-близнеца.

Бухарестское Динамо в феврале подписало Эдгара Ие. Более 3 месяцев клуб даже не подозревал, что вместо Эдгара играл его близнец Эделино.

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Едва ли не самая большая афера современного футбола

Сейчас румынская полиция расследует, не заставлял ли Эдгар Ие своего брата-близнеца Эделино играть вместо него в 5 матчах за бухарестское Динамо.

Сначала в клубе ничего не подозревали, однако впоследствии заметили, что игрок разговаривает только на португальском языке. Сам Эдгар Ие играл в Испании, Франции, Турции и Нидерландах, поэтому представители команды начали что-то подозревать.

Также Динамо просило вероятного Эдагара Ие показать водительское удостоверение, но игрок отказался.

В случае официального подтверждения того, что вместо Эдгара играл его брат-близнец Эделино, бухарестское Динамо рискует потерять 8 очков, заработанных в 5 матчах, которые Эделино провел вместо Эдгара.

Карьера Эдгара Ие: главное

Является игроком сборной Гвинеи, однако на юношеском уровне играл за Португалию.

Играл за Спортинг, но в 2012 году подписал контракт с Барселоной. С "каталонцами" играл три года.

Также выступал за такие команды как Вильярреал, Ос Белененсес, Лилль, Нант, Рабзонспор, Фейеноорд и Башакшехир.