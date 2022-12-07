Фиаско на Мундиале подтолкнуло: звезда Реала завершил карьеру в сборной Бельгии

Капитан сборной Бельгии Эден Азар решил сконцентрироваться на клубной карьере и завершить выступления за национальную команду. Неудачное выступление на чемпионате мира подтолкнуло футболиста принять такое решение.

"Золотое поколение" сборной Бильгии надеялось успешно выступить на чемпионате мира в Катаре. Однако поражение от Марокко (0:2) и ничья с Хорватией (0:0) оставили "красных дьяволов" за бортом турнира.

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Неудачное выступление сборной Бельгии в Катаре подтолкнули ее капитана Эдена Азара к завершению карьеры в национальной команде. О своем решении звезда Реала сообщил в социальной сети Instagram.

Сегодня переворачивается страница… Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо за все это счастье, которое мы разделили с 2008 года. Я решил завершить свою международную карьеру. Преемники готовы. Я буду за вами скучать…,

– написал Азар.

Статистика Азара в сборной Бельгии