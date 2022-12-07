"Золотое поколение" сборной Бильгии надеялось успешно выступить на чемпионате мира в Катаре. Однако поражение от Марокко (0:2) и ничья с Хорватией (0:0) оставили "красных дьяволов" за бортом турнира.
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Неудачное выступление сборной Бельгии в Катаре подтолкнули ее капитана Эдена Азара к завершению карьеры в национальной команде. О своем решении звезда Реала сообщил в социальной сети Instagram.
Сегодня переворачивается страница… Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу беспрецедентную поддержку. Спасибо за все это счастье, которое мы разделили с 2008 года. Я решил завершить свою международную карьеру. Преемники готовы. Я буду за вами скучать…,
– написал Азар.
Статистика Азара в сборной Бельгии
- Эден Азар провел в цветах "красных дьяволов" 126 матчей, забил 33 гола и отдал 36 результативных передач.
- Дебютный матч за сборную Бельгии Азар провел в возрасте 17 лет.
- В составе сборной Бельгии вингер становился бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.
- На Мундиале 2022 Азар сыграл в трех поединках, но результативными действиями не отличился.