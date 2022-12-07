"Золоте покоління" збірної Бельгії сподівалося вдало виступити на чемпіонаті світу в Катарі. Проте поразка від Марокко (0:2) та нічия з Хорватією (0:0) залишила "червоних дияволів" за бортом турніру.

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Невдалі виступи збірної Бельгії в Катарі підштовхнули її капітана Едена Азара до завершення кар'єри у національній команді. Про своє рішення зірка Реалу повідомив у соціальній мережі Instagram.

Сьогодні перевертається сторінка… Дякую за вашу любов. Дякую за вашу безпрецедентну підтримку. Дякую за все це щастя, яке ми поділили з 2008 року. Я вирішив завершити свою міжнародну кар'єру. Наступники готові. Я буду за вами сумувати…,

– написав Азар.

Статистика Азара у збірній Бельгії