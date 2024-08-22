Известный промоутер назвал реальное условие, при котором состоится третий бой Усика и Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа дважды выходили в ринг, чтобы определить сильнейшего. В обоих случаях победы одерживал украинский боксер, но есть вероятность, что их история встреч еще не подошла к своему концу.

Она имеет все шансы превратиться в трилогию. По крайней мере, все больше разговоров о таком сценарии появляется от представителей обоих боксеров.

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Вероятность трилогии достаточно высока

Накануне промоутер Эй Джея поделился мыслями о возможности проведения третьего поединка между британцем и украинцем. Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа мечтает о получении звания абсолютного чемпиона мира, поэтому, если его боксер и Александр Усик выиграют свои следующие бои, то он начнет работу над организацией этой битвы:

Не забегаем вперед. Мы сфокусированы на бою с Дюбуа, ждем 21 сентября. Но если Усик победит снова Тайсона, то наше внимание будет привлечено к украинцу, мы хотим боя за титул абсолютного чемпиона мира.

Он также вспомнил, как Энтони Джошу потерял свои пояса именно в первом поединке против тогда еще новичка в хевивейте Александра Усика. Промоутер сказал, что его отговаривали от того боя, но Эй Джей решил поступить благородно и согласился разделить ринг с менее статусным на тот момент соперником.

"Честно скажу, нормальные люди на месте Джошуа не дрались бы с Усиком. Мы имели все пояса, карт-бланш, самая большая звезда в боксе, но Джошуа в такой позиции сказал: "Усик – обязательный претендент, буду драться с ним". Люди говорили мне: "Мы бы не приняли этот поединок на вашем месте. Кто такой Усик?" А я скажу вам: он обязательный претендент, мы обязаны встретиться с ним.

И Энтони дрался с Усиком, проиграл дважды. В первом бою это была уверенная победа Александра, второй уже был близким с великолепным финишем от Усика. Мы справимся с ним в следующий раз, но это пока не имеет смысла без 21 сентября. На днях прошло 6 лет с момента знакомства с Красюком. Мы тогда в Париже на салфетке подписали соглашение о сопромоутерстве Усика, которое длилось 4-5 поединков. Замечательное время, замечательные люди, замечательный боксер. Я был бы рад снова увидеть, как Джошуа разделит ринг с Усиком", – сказал Хирн.

Интересно. Ранее Александр Красюк рассказал, что третий бой с Энтони Джошуа возможен, если украинскому боксеру предложат большие деньги. Также сам Александр Усик заявлял, что не сможет отказать британцу, ведь тот помог ему стать более известным в мире.

Напомним, что бой Джошуа – Дюбуа состоится 21 сентября, а реванш Усик и Фьюри – 21 декабря.