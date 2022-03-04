Ястремская впервые обыграла Паолини и вышла в 1/2 финала турнира в Лионе

Даяна Ястремская продолжает дарить победы Украине на теннисном корте. Одесситка пробилась в полуфинал турнира WTA во французском Лионе.

Ясмине Паолине – Даяна Ястремская 0:2 (4:6, 6:7)

Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. Именно столько времени понадобилось украинке, чтобы в двух сетах впервые в карьере обыграть Паолини, сообщает 24 канал.

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Ключевой в первой партии был седьмой гейм, когда в затяжном розыгрыше украинка повела в счете 3:4. В следующих геймах Ястремская своего не отпустила и победила в первой партии. Последний розыгрыш на своей подаче Даяна взяла под ноль (0:40) –

Вторая партия была по схожему сценарию. Однако в этот раз Паолини продемонстрировала характер и перевела сет в тай-брейк. Ястремская отдала сопернице из Италии всего три мяча. Зато выиграла семь – 3:7. В итоге – 6:7.

Видео победного розыгрыша украинки

Даяна Ястремская вышла в полуфинал престижного турнира. Теннисистка уже традиционно отпраздновала победу с сине-желтым флагом на спине.

Пока следующая оппонентка украинки еще не определена. Одесситка сыграет против победительницы пары Анна Бондарь / Сорана-Михаэла Кирстя.

Свой путь на другом турнире WTA в мексиканском Монтеррее продолжает Элина Свитолина. Напомним, что все заработанные деньги первая ракетка Украины передаст на нужды украинской армии.