Помогли "маленькие уловки": Ястремская победила в украинском дерби на турнире в Австралии

В австралийском Брисбене прошли квалификационные матчи турнира WTA500. За путевку в основную сетку соревнований боролись украинки Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Даяна Ястремская - Юлия Стародубцева 2:0 (6:3, 6:3)

На пути к финалу квалификации Даяна Ястремская победила представительницу Тайваня Шувэй Се (2:1), а Юлия Стародубцева австралийку Мэддисон Инглис (2:0). После очной встречи одна из украинок должна была покинуть турнир, пишет 24 Канал.

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Уверенная победа Ястремской

Матч с участием украинских теннисисток длился полтора часа. В первом сете уверенную победу одержала Ястремская – 6:3.

Однако во втором сете Стародубцева выиграла три гейма подряд. После этого Ястремская взяла медицинскую паузу, которая пошла ей на пользу.

После перерыва Даяна выиграла шесть подряд геймов и завершила матч со счетом 2:0. Это была первая встреча на корте соперниц из Украины.

Видео: Ястремская победила Стародубцеву

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