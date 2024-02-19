Ястремская проиграла нейтральной сопернице из России на старте турнира в Дубае

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила борьбу на WTA 1000 в Дубае. На старте турнира она уступила сопернице из России Веронике Кудерметовой.

Украинка впервые в карьере проиграла два сета под ноль в одном матче. Матч длился 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:0, 1:6, 6:0, пишет 24 Канал.

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Даяна Ястремская – Вероника Кудерметова 0:6, 6:1, 0:6

Россиянка уверенно выполняла свои подачи и обеспечила себе три брейка. В результате украинская теннисистка не только проиграла за 23 минуты, но и получила "баранку".

Однако, Ястремская сумела полностью восстановить свою игру во втором сете. Она начала получать немного больше успехов, получая три точки подряд (1 брейк). И когда Кудерметова начала терять пункты в четвертом гейме, Ястремская выиграла три следующих гейма с одним брейком, что выровняло ситуацию.

Однако в третьем сете Ястремская не смогла повторить успех. Вместо этого она снова не смогла обеспечить себе ни одного очка и во второй раз получила "баранку" от Кудерметовой. На этот раз борьба продолжалась 36 минут.

Кто из украинок еще выступит на турнире