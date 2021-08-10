Ястремская проиграла стартовый матч турнира WTA в Канаде: это 4 подряд поражение украинки

Во вторник, 10 августа, украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в матче 1/32 финала турнира серии WTA в Монреале (Канада). Соперницей украинки была американка Слоун Стивенс.

Даяна Ястремская – Слоун Стивенс 1:2 (4:6, 6:1, 4:6)

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Для Ястремской и Стивенс это была первая очная встреча. Причем американка, в отличие от украинки, подходила к ней, не имея в активе выступлений на Олимпийских Играх в Токио.

Матч продолжался 1 час и 58 минут. Ястремская 9 раз подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 из 15 брейкпоинтов.

Поражение Ястремской стало четвертым подряд. Украинская теннисистка в последний раз побеждала в четвертьфинале турнира в Гамбурге, одолев итальянку Сару Эррани.

В следующем раунде Стивенс сыграет против лидера посева Арины Соболенко из Беларуси.

Также 10 августа в Монреале определилась соперница первой "ракетки" Украины Элины Свитолиной (5), которая получила третий номер посева и пропускает стартовый раунд. Оппонентка украинки по второму кругу – британка Йоханна Конта (41).