Ястремская покидает Кубок Кремля: украинка уступила россиянке в двух сетах
Источник:24 канал
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла российской теннисистке Анне Калинской на старте Кубка Кремля, который проходит в Москве. Она досрочно покидает турнир.
Даяна Ястремская – Анна Калинская 0:2 (6:7, 4:6)
До этого спортсменки встречались лишь однажды. В 2017 году Ястремская победила Калинскую в двух сетах.
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Матч продолжался 2 часа и 6 минут. Тай-брейк первой партии был ключевым моментом между теннисистками.
Ястремской дважды удалось сделать брейк при счете 2:2 и 3:3. Удержать преимущество украинке не удалось.
Даяне удалось отыграться на тай-брейке, однако победить в первом сете она не смогла.
Вторая партия началась для украинки не лучшим образом. Она стартовала с неудачного гейма. После чего Калинская сделала еще один брейк при счете 3:1.
Отыграться Ястремской не удалось, поэтому она досрочно завершает свою борьбу на турнире в Москве.
- Для Ястремской это уже второе поражение на турнирах WTA. Перед этим она проиграла во втором раунде соревнований на турнире в Индиан-Уэллсе, где уступила Пауле Бадосе.
- Также на турнире в Москве сыграют еще три украинца: Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Илья Марченко.