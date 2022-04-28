Ястремская с победы после отказа соперницы стартовала в Мадриде
Даяна Ястремская с победы начала свой путь в основной сетке турнира WTA 1000 в Мадриде. Гретье Миннен из Бельгии отказалась продолжать встречу против украинки.
Гретье Миннен – Даяна Ястремская 0:1 (3:6, 2:0 отказ Миннен)
Больше часа продолжалась стартовая игра Даяны Ястремской в основной сетке турнира в столице Испании. Украинка продолжает свой путь на мадридском корте, сообщает 24 канал.
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Матч начался с двух геймов для украинской теннисистки. Следует отметить характер девушек во втором гейме, когда украинка только после четвертого брейк-пойнта взяла розыгрыш.
Ястремская не подпускала близко в счете свою соперницу, доведя первый сет до 3:6 в свою пользу.
Начало второй партии было за Миннен, довольно легко повела 2:0. Однако бельгийская теннисистка снялась во втором сете.
На отказе соперницы Ястремская вышла во второй круг турнира.
Следующей соперницей украинки будет победительница матча Каролина Плишкова – Мария Боузкова.