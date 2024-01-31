Украинская сенсация Australian Open победила россиянку на турнире WTA 500 в Австрии: видео

В австрийском Линце стартовал теннисный турнир WTA500 Upper Austria Ladies Linz. Украинка Даяна Ястремская стартовала с основной сетки соревнований.

Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева 2:1 (7:6(4), 3:6, 6:2)

Первой соперницей Даяны Ястремской стала "нейтральная" россиянка Эрика Андреева. В рейтинге WTA она занимает 111-е место, пишет 24 Канал.

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Волевая победа Ястремской

Соперницы во второй раз встречались на теннисном корте. Первая встреча теннисисток завершилась победой украинки (6:3, 6:4). Тот матч проходил в рамках квалификации Уимблдона-2023.

Второй поединок не стал легкой прогулкой для Даяны. Очевидно, что много сил отобрал недавно завершившийся Открытый чемпионат Австралии.

В первом сете Ястремская дожала россиянку на тайбрейке. В следующей партии Андреева взяла реванш, победив 6:3.

Судьба матча решилась в следующем сете. В начале партии россиянка вела со счетом 2:1. Однако Даяна сумела переломить ход встречи и выиграла четыре подряд розыгрыша.

В итоге Ястремская одержала победу со счетом 2:1. Изнурительный матч длился 2 часа 28 минут.

Напомним, что Даяна Ястремская сотворила настоящую сенсацию на Australian Open-2024, дойдя до полуфинала турнира серии Grand Slam.

Видеообзор матча Ястремская – Андреева

Следующей соперницей Даяны во втором круге турнира в Линце станет третья ракетка турнира Донна Векич из Хорватии.