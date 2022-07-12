Ярославский прибыл в пункт пропуска "Малый Березный" на границе со Словакией. На пункте пропуска он получил повестку в Офис генерального прокурора на 18, 19 и 20 июля.

Была информация о том, что его не хотят пропускать в Украину. Но в Госпогранслужбе заявили, что гражданам Украины, согласно Конституции, не может быть отказано во въезде в нашу страну.

А также в присутствии адвоката Ярославский сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы. Эта экспертиза должна определить, кто находился за рулем авто, которое в начале февраля 2022 переехало насмерть человека.

Смертельная авария с участием автомобиля из Ярославского кортежа: главное

В Харьковской области 9 февраля насмерть сбили пешехода. Рядом нашли номерные знаки авто из кортежа бизнесмена Александра Ярославского АХ0018ХО. Это номерные знаки из автомобиля Mercedes-Benz G-63 AMG, за рулем которого не раз видели и самого Ярославского.

Детальнее Ярославский часто ездит за рулем сам, а за несколько часов до ДТП был нетрезвым, – журналист

Утром, когда об аварии стало известно, Ярославский заявил, что ничего об этом не знает. И будто всю ночь спал дома. Тогда же в полицию обратился водитель из бизнес-группы DCH, которой владеет Ярославский. И заявил, что это он находился за рулем. Но дальнейшее расследование установило, что мужчина в это время находился в другом месте. Теперь ему инкриминируют "сокрытие преступления", а не вину за смертельную аварию.

Ярославский же 10 февраля покинул Украину. И отправился в Великобританию. В его компании заявили, что у него запланирован отдых с детьми. И что это в планах владельца футбольного клуба Металлист было еще заранее предусмотрено.

Сам Ярославский после этого заявил о предвзятом расследовании. И что его юристы устанавливают обстоятельства ДТП. Он пообещал вернуться, как только разрешит график. Однако с тех пор он в Украину так и не возвращался.

Авария с участием автомобиля олигарха вызвала немалый резонанс в Украине того времени. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что преступление пытались скрыть и дать "заведомо ложные показания". Мол, правоохранители подали в прокуратуру подозрение на мужчину, который сам пришел в отделение и заявил, что был за рулем. Впрочем, есть информация, что его не было на месте ДТП. Поэтому глава МВД уволил Станислава Перлина, возглавлявшего полицию Харьковщины.

Следовательно, процессуальное руководство досудебным расследованием передали в Офис генпрокурора.

Следует отметить, что авария произошла на трассе Киев – Харьков – Должанский в Чугуевском районе. Сам Ярославский живет в Мартовом, что по дороге из Чугуева на Большой Бурлук. Однако это село на берегу реки Северский Донец сейчас находится под российской оккупацией.

Все что известно о смертельном ДТП при участии автомобиля из кортежа Ярославского смотрите на видео