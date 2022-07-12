Ярославський прибув у пункт пропуску "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною. На пункті пропуску він отримав повістку до Офісу генерального прокурора на 18, 19 та 20 липня.

Була інформація, що його не хочуть пропускати в Україну. Але в Держприкордонслужбі заявили, що громадянам України, згідно з Конституцією, не може бути відмовлено у в'їзді в нашу країну.

А також у присутності адвоката Ярославський здав біологічні зразки для ДНК-експертизи. Ця експертиза має визначити, хто перебував за кермом авто, яке на початку лютого 2022 року переїхало насмерть людину.

Смертельна аварія за участі автомобіля з кортежу Ярославського: головне

У Харківській області 9 лютого на смерть збили пішохода. Поруч знайшли номерні знаки авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського АХ0018ХО. Це номерні знаки з автомобіля Mercedes-Benz G-63 AMG, за кермом якого неодноразово бачили й самого Ярославського.

Детальніше Ярославський часто їздить за кермом сам, а за кілька годин до ДТП був нетверезим, – журналіст

На ранок, коли про аварію стало відомо, Ярославський заявив, що нічого про це не знає. І нібито всю ніч спав вдома. Тоді ж в поліцію звернувся водій з бізнес-групи DCH, якою володіє Ярославський. І заявив, що це він перебував за кермом. Але подальше розслідування встановило, що чоловік в цей час перебував в іншому місці. Тож тепер йому інкримінують "приховування злочину", а не провину за смертельну аварію.

Ярославський же 10 лютого покинув Україну. Та відправився до Великої Британії. В його компанії заявили, що в нього там запланований відпочинок з дітьми. І що це в планах власника футбольного клубу Металіст було ще заздалегідь передбачено.

Сам Ярославський після цього заявив про упереджене розслідування. І що його юристи встановлюють обставини ДТП. Він пообіцяв повернутися, щойно дозволить графік. Однак з того часу він до України так і не повертався.

Аварія за участі автомобіля олігарха викликала чималий резонанс в Україні на той час. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що злочин намагались приховати й дати "завідомо неправдиві свідчення". Мовляв, правоохоронці подали до прокуратури підозру на чоловіка, який сам прийшов у відділок і заявив, що був за кермом. Втім, є інформація, що його не було на місці ДТП. Через це очільник МВС звільнив Станіслава Перліна, який очолював поліцію Харківщини.

Відтак процесуальне керівництво досудовим розслідуванням передали до Офісу генпрокурора.

Варто відзначити, що аварія сталася на трасі Київ – Харків – Должанський у Чугуївському районі. Сам Ярославський мешкає у Мартовому, що по дорозі з Чугуєва на Великий Бурлук. Однак це село на березі річки Сіверський Донець зараз під російською окупацією.

Все що відомо про смертельну ДТП за участі автомобіля з кортежу Ярославського дивіться на відео