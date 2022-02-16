Ярославский не дает нам спать, – вице-президент Металлиста рассказал о работе с олигархом

Вице-президент харьковского Металлиста Евгений Красников рассказал о работе с Александром Ярославским и своем отношении к трансферной кампании харьковского клуба.

Вице-президент харьковского Металлиста признался, что работает под постоянным давлением.

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"В недавней беседе президент дал четко понять, что мы должны заниматься Металлистом круглосуточно. И несмотря на то, что экономическая ситуация очень сложная, он готов инвестировать огромные средства, чтобы вернуть людям тот праздник, который был при его президентстве с 2005-го по 2012 год. А может, даже превзойти", – сказал Красников.

Кроме того, Красников рассказал о том, какую роль в его деятельности играет президент клуба:

Скажу честно, мы с Александром Кучером работаем под большим давлением. И когда Александр Владиленович говорит, что я не даю ему спать, поверьте – это не так. И мне, и Александру Кучеру, и директору стадиона, и многим менеджерам не дает спать именно Александр Владиленович.

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