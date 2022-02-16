Віце-президент харківського Металіста зізнався, що працює під постійним тиском.
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"У недавній бесіді президент дав чітко зрозуміти, що ми маємо займатись Металістом цілодобово. І незважаючи на те, що економічна ситуація дуже складна, він готовий інвестувати величезні кошти, щоб повернути людям те свято, яке було за його президентства з 2005-го по 2012 рік. А може, навіть перевершити", – сказав Красніков.
Крім того, Красніков розповів про те, яку роль у його діяльності відіграє президент клубу:
Скажу чесно, ми із Олександром Кучером працюємо під великим тиском. І коли Олександр Владиленович каже, що я не даю йому спати, повірте – це не так. І мені, і Олександру Кучеру, і директорові стадіону, і багатьом менеджерам не дає спати саме Олександр Владиленович.
Нещодавній скандал з Ярославським: що відомо
- 9 лютого на Харківщині автомобіль з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського збив пішохода.
- 36-річний житель Чугуївського району від отриманих травм загинув на місці події.
- Сам Ярославський заявив, що про ДТП дізнався лиш зранку 10 лютого, бо у той час вже спав. До речі, наступного дня після аварії він вилетів у Лондон. У компанії бізнесмена стверджують, що там він відвідає концерт сина й відправиться з сім'єю на лижний відпочинок.
- ЗМІ заявили, що Ярославський часто сам водить автомобіль. Крім того, за кілька годин до ДТП його нібито бачили п'яним.
- Через приховування злочину міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.