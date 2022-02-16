Вице-президент харьковского Металлиста признался, что работает под постоянным давлением.
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"В недавней беседе президент дал четко понять, что мы должны заниматься Металлистом круглосуточно. И несмотря на то, что экономическая ситуация очень сложная, он готов инвестировать огромные средства, чтобы вернуть людям тот праздник, который был при его президентстве с 2005-го по 2012 год. А может, даже превзойти", – сказал Красников.
Кроме того, Красников рассказал о том, какую роль в его деятельности играет президент клуба:
Скажу честно, мы с Александром Кучером работаем под большим давлением. И когда Александр Владиленович говорит, что я не даю ему спать, поверьте – это не так. И мне, и Александру Кучеру, и директору стадиона, и многим менеджерам не дает спать именно Александр Владиленович.
Недавний скандал с Ярославским: что известно
- 9 февраля на Харьковщине автомобиль из кортежа бизнесмена Александра Ярославского сбил пешехода.
- 36-летний житель Чугуевского района от полученных травм погиб на месте происшествия.
- Сам Ярославский заявил, что о ДТП узнал только утром 10 февраля, потому что в то время уже спал. Кстати, на следующий день после аварии он вылетел в Лондон. В компании бизнесмена утверждают, что там он посетит концерт сына и отправится с семьей на лыжный отдых.
- СМИ заявили, что Ярославский часто сам водит автомобиль. Кроме того, за несколько часов до ДТП его якобы видели пьяным.
- За сокрытие преступления министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.