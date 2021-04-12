Ярославский рассказал о ближайших планах по многократному бронзовому призеру УПЛ, в частности, возвращению клубного бренда.
К слову Мы должны забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал, – Ярославский о Металлисте
"Я занимаюсь возвращением бренда Металлиста. Надеюсь, не за горами то время, когда Металл переоденется в форму Металлиста. Того старика, со 100-летней историей, сыгравшего более 50 матчей в еврокубках. И все мы будем получать удовольствие уже от Металлиста. Я буду заниматься только Металлистом, а Металл – это ступенька к Металлисту, не больше", – сказал Ярославский.
Скажу, что в ближайшие недели, от силы месяц это займет, Металлист вернется к себе домой. Вернется и уже никогда из Харькова не уйдет. Я обещаю болельщикам, что Металлист, бренд, я верну. Поэтому я думаю, что мы, скорее всего, раз и навсегда оставим Металлист городской общине,
– заявил он.
Что известно о Ярославском и Металлисте
- Ярославский был президентом Металлиста с 2005-го до 2012 года. Олигарх приобрел клуб, когда тот выступал в Первой лиге. С Ярославским команда прошла путь в Лигу Европы и становилась серебряным призером УПЛ
- При участии Ярославского в Харькове отстроили футбольную инфраструктуру и провели реконструкцию стадиона Металлист. В 2012 году арена принимала матчи Евро-2012.
- В 2012 году Ярославский продал Металлист приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу олигарху Курченко. Тот после Революции Достоинства бежал в Россию и прекратил финансирование клуба.
- Курченко отказался продавать Металлист.