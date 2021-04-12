Ярославский рассказал о ближайших планах по многократному бронзовому призеру УПЛ, в частности, возвращению клубного бренда.

К слову Мы должны забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал, – Ярославский о Металлисте

"Я занимаюсь возвращением бренда Металлиста. Надеюсь, не за горами то время, когда Металл переоденется в форму Металлиста. Того старика, со 100-летней историей, сыгравшего более 50 матчей в еврокубках. И все мы будем получать удовольствие уже от Металлиста. Я буду заниматься только Металлистом, а Металл – это ступенька к Металлисту, не больше", – сказал Ярославский.

Скажу, что в ближайшие недели, от силы месяц это займет, Металлист вернется к себе домой. Вернется и уже никогда из Харькова не уйдет. Я обещаю болельщикам, что Металлист, бренд, я верну. Поэтому я думаю, что мы, скорее всего, раз и навсегда оставим Металлист городской общине,

– заявил он.

Что известно о Ярославском и Металлисте