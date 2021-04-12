Ярославський розповів про найближчі плани щодо багаторазового бронзового призера УПЛ, зокрема, повернення клубного бренду.
До слова Ми повинні забрати бренд, а борги хай платять ті, хто їх створював, – Ярославський про Металіст
"Я займаюся поверненням бренду Металіста. Сподіваюся, не за горами той час, коли Метал переодягнеться в форму Металіста. Того старого, з 100-річною історією, який зіграв понад 50 матчів у єврокубках. І всі ми будемо отримувати задоволення вже від Металіста. Я буду займатися тільки Металістом, а Метал – це сходинка до Металісту, не більше", – сказав Ярославський.
Скажу, що в найближчі тижні, від сили місяць це займе, Металіст повернеться до себе додому. Повернеться і вже ніколи з Харкова не піде. Я обіцяю уболівальникам, що Металіст, бренд, я поверну. Тому я думаю, що ми, швидше за все, раз і назавжди залишимо Металіст міській громаді,
– заявив він.
Що відомо про Ярославського й Металіст
- Ярославський був президентом Металіста з 2005-го до 2012 року. Олігарх придбав клуб, коли той виступав у Першій лізі. З Ярославським команда пройшла шлях до Ліги Європи та ставала срібним призером УПЛ
- За участі Ярославського у Харкові відбудували футбольну інфраструктуру та провели реконструкцію стадіону Металіст. У 2012 році арена приймала матчі Євро-2012.
- У 2012 році Ярославський продав Металіст наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича олігарху Курченку. Той після Революції гідності втік до Росії та припинив фінансування клубу.
- Курченко відмовився продавати Металіст.