Ярославський розповів про найближчі плани щодо багаторазового бронзового призера УПЛ, зокрема, повернення клубного бренду.

До слова Ми повинні забрати бренд, а борги хай платять ті, хто їх створював, – Ярославський про Металіст

"Я займаюся поверненням бренду Металіста. Сподіваюся, не за горами той час, коли Метал переодягнеться в форму Металіста. Того старого, з 100-річною історією, який зіграв понад 50 матчів у єврокубках. І всі ми будемо отримувати задоволення вже від Металіста. Я буду займатися тільки Металістом, а Метал – це сходинка до Металісту, не більше", – сказав Ярославський.

Скажу, що в найближчі тижні, від сили місяць це займе, Металіст повернеться до себе додому. Повернеться і вже ніколи з Харкова не піде. Я обіцяю уболівальникам, що Металіст, бренд, я поверну. Тому я думаю, що ми, швидше за все, раз і назавжди залишимо Металіст міській громаді,

– заявив він.

Що відомо про Ярославського й Металіст