Ярослава Магучих выиграла шестые подряд соревнования по прыжкам в высоту в 2023 году

Украинская легкоатлетка не имела равных на турнире в Словакии. Ярослава оставила позади себя призер Евро и чемпионата мира, а также еще одну украинку.

Украинские легкоатлетки продолжают покорить серию турниров World Athletics Indoor Series Silver Tour. На этот раз наши соотечественницы посетили соревнования в словацкой Банско-Быстрице.

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На старт должны были выйти три украинки: Ярослав Магучих, Екатерина Табашник и Юлия Левченко. Впрочем, последняя снялась с соревнования, как и чемпионка мира Элеонор Паттерсон из Австралии.

В такой ситуации наши девушки были среди фаворитов старта. Обе были среди тех, кто взял высоту 1,93 метра. Кроме Магучих и Табашник, до этой стадии дошли черногорка Мария Вукович и итальянка Елена Валлортигара.

Эта отметка стала максимумом для Екатерины, не осилившей еще два сантиметра. Вукович взяла 1,95 метра с третьей попытки, а Валлортигара – с первой. На ней они и остановились, а вот Магучих удалось покорить 1,97 метра.

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Эту высоту они взяли с первой попытки, что позволило ей стать чемпионкой и выиграть шестой старт в 2023 году. Ярослава еще пыталась покорить 2,04 метра, но безуспешно.

Результаты прыжков в высоту на World Athletics Indoor Series Silver Tour в Банско-Быстрице: