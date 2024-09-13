Третий триумф подряд: Магучих добыла "золото" в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту

Украинская прыгунья Ярослава Магучих в очередной раз доказала, что ей нет равных в прыжках в высоту. Кроме того, на подиуме нашу страну также представила Ирина Геращенко.

В Брюсселе состоялся финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. На награды претендовали шесть спортсменок, которые прошли квалификационные соревнования, пишет 24 Канал.

По теме Магучих заговорила об окончании карьеры: когда "Королева высоты" попрощается с сектором

Две украинки на подиуме

Среди них были и две украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Девушки уже зажгли этим летом на Олимпийских играх, получив золотую и бронзовую медали соответственно.

Так же и перед финалом Бриллиантовой лиги Ярослава была главной фавориткой соревнования. В свою очередь Геращенко отобралась в финал как четвертый номер зачета.

Впрочем Ирине удалось подвинуть австралийку Элеанор Паттерсон, которая не преодолела отметку 1,92 метра. А вот Геращенко взяла эту высоту со второй попытки и продолжила борьбу с Магучих и Олислагерс.

Следующую отметку в 1,95 метра Ирина не смогла покорить, поэтому довольствовалась бронзовой наградой. Ярослава и Никола продолжили борьбу дальше.

Впрочем, продолжалась она недолго. Высоту в 1,97 метра Магучих покорила с первой попытки, а ее оппонентка из Австралии – со второй. А вот отметка 2,01 метра осталась непокоренной для обеих девушек.

Результаты финала Бриллиантовой лиги:

Ярослава Магучих (Украина) – 1,97 метра Никола Олислагерс (Австралия) – 1.97 метра Ирина Геращенко (Украина) – 1,92 метра Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,88 метра Ангелина Топич (Сербия) – 1,88 метра Лия Апостоловски (Словакия) – 1,88 метра

Читайте также Курьезный фэйл одесской мэрии: на рекламном билборде перепутали Магучих и Геращенко

Таким образом, Ярослава выиграла третий подряд финальный этап Бриллиантовой лиги в этом сезоне. Ранее украинке не было равных в 2022 и 2023 годах.