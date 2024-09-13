У Брюсселі відбувся фінал "Діамантової ліги" зі стрибків у висоту. На нагороди претендували шість спортсменок, які пройшли кваліфікаційні змагання, пише 24 Канал.

Серед них були і дві українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Дівчата вже запалили цього літа на Олімпійських іграх, здобувши золоту та бронзову медалі відповідно.

Так само і перед фіналом "Діамантової ліги" Ярослава була головною фавориткою змагання. У свою чергу Геращенко відібралась у фінал як четвертий номер заліку.

Втім Ірині вдалось посунути австралійку Елеанор Паттерсон, яка не подолала позначку 1,92 метра. А ось Геращенко взяла цю висоту з другої спроби та продовжила боротьбу із Магучіх та Оліслагерс.

Наступну позначку в 1,95 метри Ірина не змогла підкорити, тому задовольнилась бронзовою нагородою. Ярослава та Нікола продовжили боротьбу далі.