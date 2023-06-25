Фаворитка все показала на деле: Магучих стала чемпионкой Европейских игр в прыжках в высоту

Ярослава Магучих продемонстрировала настоящий мастер-класс на контитентальном первенстве. Украинка ожидаемо стала лучшей.

Ярослава Магучих выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на Европейских играх. Данная награда стала третьей высшей категории для Украины по легкой атлетике на соревнованиях в Польше.

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Нет равных

Еще в четверг, 22 июня, Ярослава Магучих, которая была фавориткой континентального первенства, показала результат 1,97 метра и стала лучшей во втором дивизионе. Ни одна из спортсменок первого и третьего дивизионов так и не смогли превзойти результат украинской легкоатлетки. Таким образом, Магучих и стала тотальным триумфатором Европейских игр-2023 в данной дисциплине.

Стоит отметить, что лучшая спортсменка первого дивизиона Навал Менике, являющаяся представительницей Франции, завоевала "бронзу" на соревнованиях, второе место на пьедестале уважения досталось румынской легкоатлетке Даниэле Станчу, которая была соперницей Ярославы во втором дивизионе.

. "Золото" Магучих стало для Украины тертым в легкой атлетике на Европейских играх 2023. Ранее Марина Бех-Романчук стала чемпионкой в тройном прыжке, а лучшей в беге на 800 метров оказалась Наталья Кроль.

К слову, триумф на соревнованиях в Польше стал для Ярославы 11-м "золотом" во всех соревнованиях сезона-2023. Одни из последних ее триумфов пришлись на первенство FBK Games в рамках турнира Continental Gold Tour в Нидерландах, а также на соревнованиях в Марокко, где Ярослава установила рекорд сезона в мире.