Ярослава Магучих задонатила бешеную сумму на сбор Игоря Лаченкова

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих продолжает донатить призовые с Олимпиады на благотворительность. На этот раз спортсменка сделала вклад в сбор Игоря Лаченкова совместно с благотворительным фондом "Украина. Поможем".

Перед окончанием Олимпиады-2024 Ярослава Магучих рассказала, что переведет часть призовых с турнира на благотворительность. Уже 15 августа стало известно, что спортсменка задонатила 1 миллион гривен зоозащитникам, а впоследствии перевела также средства патронатной службе "Азова".

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Магучих задонатила на сбор Игоря Лаченкова

В своем телеграм-канале "Лачен пишет" блогер сообщил, что украинская легкоатлетка задонатила 1 миллион гривен на его сбор совместно с БФ "Украина. Поможем".

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих только что задонатила нам на сбор миллион гривен с призовых. Я в шоке, это просто лучший человек и гордость, очень очень спасибо. Я реально в шоке и на эмоциях, я таких персональных донатов не помню, огромный респект. Наши спортсмены топ,

– написал Игорь Лаченков.

Справка. Игорь Лаченков совместно с БФ "Украина. Поможем" собирает 12 миллионов гривен на автомобили для подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, что Ярослава Магучих завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024.