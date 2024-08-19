Перед закінченням Олімпіади-2024 Ярослава Магучіх розповіла, що перекаже частину призових з турніру на благодійність. Вже 15 серпня стало відомо, що спортсменка задонатила 1 мільйон гривень зоозахисникам, а згодом переказала також кошти патронатній службі "Азову".

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Магучіх задонатила на збір Ігоря Лаченкова

У своєму телеграм-каналі "Лачен пише" блогер повідомив, що українська легкоатлетка задонатила 1 мільйон гривень на його збір спільно з БФ "Україна. Допоможемо".

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх тільки що задонатила нам на збір мільйон гривень з призових. Я в шоці, це просто найкраща людина та гордість, дуже дуже дякую. Я реально в шоці та на емоціях, я таких персональних донатів не памʼятаю, величезний респект. Наші спортсмени топ,

– написав Ігор Лаченков.

Довідка. Ігор Лаченков спільно з БФ "Україна. Допоможемо" збирає 12 мільйонів гривень на автівки для підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024.