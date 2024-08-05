Это медали для всей страны, – Магучих посвятила Украине олимпийское "золото" в Париже

Ярослава Магучих – автор первого "золота" для Украины по прыжкам в высоту на Олимпийских играх. Украинская легкоатлетка в напряженном финале стала чемпионкой в Париже.

В решающей борьбе Ярослава Магучих соревновалась с собой, планкой и австралийкой Николой Олислагерс. Обе не смогли взять высоту в 2,02 метра. Австралийская атлетка использовала на этой высоте все три попытки, а наша легкоатлетка перенесла одну попытку на высоту 2,04.

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Магучих о победном финале Игр-2024

Украинка закончила соревнования на высоте 2 метра и получила свою вторую медаль Игр. Теперь к "бронзе" в Токио добавилось "золото" Парижа.

В прямом эфире Суспільного Ярослава Магучих поделилась первыми эмоциями после победы. Спортсменка из Днепра заметила, что больше устала от интервью после финала, чем от самих соревнований. Однако это приятная усталость.

Новоиспеченная олимпийская чемпионка поблагодарила всех за поддержку: тренера, болельщикам и украинским воинам.

Под конец, конечно, тяжеловато, но все же спасибо, что тренер все же научила меня и всегда мне говорила, что надо прыгать с первой попытки, потому что это играет очень важную роль. И вот сегодня я завоевала золотую награду для нашей страны. Действительно, я очень счастлива и я хочу поблагодарить ВСУ и вообще всех военных, волонтерам и людям, которые нас поддерживают, потому что это медали для всей страны,

– заявила Ярослава.

Магучих ответила, или нервничала во время финала.

Очень необычно спала (смеется – 24 Канал). На самом деле я была очень хорошо настроена. Конечно, Олимпийские игры раз в 4 года, все же нет такого опыта раз в 2 года,

– призналась украинка.

"Но все равно, я старалась об этом не думать, потому что это праздник спорта и у меня была такая мотивация. Я приехала лидером сезона, с мировым рекордом. Это давало мне немножечко мотивации. Конечно, в конце соревнования не удалось прыгнуть выше, к сожалению, но ничего, все так надо, работаем дальше, есть над чем работать", – добавила легкоатлетка.

Напомним, что Ирина Геращенко получила "бронзу" с результатом 1,95 метра. А Михаил Кохан стал третьим в метании молота на Олимпийских играх в Париже.

После 4 августа в копилке Украины уже шесть олимпийских медалей в Париже: два "золота", одно "серебро" и три "бронзы".