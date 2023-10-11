Покоряет самые высокие вершины: Магучих претендует на звание атлетки года по версии World Athletics

Ярослава Магучих очаровывает своими невероятными результатами. Достижения украинки никак не могли обойти вниманием.

Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки года по версии World Athletics. Украинка борется за еще один престижный трофей.

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Магучих получает лучшие награды и самые ценные трофеи, в частности, в нынешнем сезоне Ярослава стала чемпионкой мира и триумфатором Бриллиантовой лиги, выиграв три этапа и суперфинал. Таких выдающихся достижений хватило украинской легкоатлетке, чтобы быть номинированной на звание лучшей во всем мире версии World Athletics. Но вот у Магучих достойных конкуренток хоть отбавляй.

Остальные претендентки

Тигист Ассефа (Эфиопия), обладательница мирового рекорда в марафоне

Фэмке Бол (Нидерланды), чемпионка мира в беге на 400 метров с барьерами

Шерика Джексон (Ямайка), чемпионка Бриллиантовой лиги в беге на 100 и 200 метров

Фаит Кипьегон (Кения), чемпионка мира в беге на 1500 и 5000 метров

Харука Китагути (Япония), чемпионка мира и триумфаторка Бриллиантовой лиги в метании копья

Мария Перес (Испания), чемпионка мира по спортивной ходьбе на 20 и 35 километров

Гудаф Цегай (Эфиопия), чемпионка мира в беге на 10 000 метров и триумфаторка Бриллиантовой лиги в беге на 5000 метров

Ша'Керри Ричардсон (США), чемпионка мира в беге на 100 метров

Юлимар Рохас (Венесуэла), чемпионка мира и триумфаторка Бриллиантовой лиги в тройном прыжке

Винфред Яви (Бахрейн), чемпионка мира и триумфаторка Бриллиантовой лиги в беге на 3000 метров с барьерами

Ярослава Магучих / инстаграмм спортсменки

Стоит отметить, что голосование за звание лучшей атлетки года завершится 28 октября, финалисток же объявят 13-14 ноября, а победительницу - 11 декабря. Напомним, что в 2022-м спортсменкой года стала бегунья Сидни Маклафлин из США.