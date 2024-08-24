Напоминает о военных преступлениях России: чемпионка Олимпиады Магучих поддержала защитников "Азовстали"

Легкоатлетка поделилась фотографией из Киева на День независимости. Магучих обратила внимание своих подписчиков на одну из самых болезненных тем во время войны.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих посетила Киев на День Независимости Украины. Спортсменка посетила торжественное мероприятие в честь праздника и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По теме Усик подарил Зеленскому чемпионский пояс, который отобрал у Фьюри: видео торжественной встречи

Важное послание

Кроме того, уроженка Днепра опубликовала важный пост у себя на странице в инстаграм. Магучих сфотографировалась на фоне разбитой российской техники на Михайловской площади.

Ярослава держала в руках табличку с надписью "Free Azovstal Defenders", что переводится как "Свободу защитникам Азовстали". Легкоатлетка напомнила о воинах, которые до сих пор находятся в российском плену.

К сожалению, не все увидят сине-желтый флаг и услышат гимн в этот день. Большое количество защитников и защитниц до сих пор находятся в плену. Поэтому наша задача – постоянно напоминать миру о военных преступлениях России. Я верю, что если каждый возьмет ответственность за эту победу на себя, то удастся приблизить этот момент и выиграть эту войну. В семьи вернутся дети, внуки и родители и страна вновь будет цвести, развиваться и становиться сильнее,

– написала Магучих.



Ярослава Магучих с плакатом в поддержку защитников "Азовстали" / фото из инстаграма спортсменки

Напомним, что недавно Ярослава получила золотую медаль на Олимпийских играх-2024. Девушка покорила 2 метра в соревнованиях по прыжкам в высоту. В том же соревновании "бронза" досталась другой нашей землячке Ирине Геращенко.

Читайте также Ярослава Магучих задонатила космическую сумму патронатной службе "Азова"

Кроме того, перед Олимпиадой Магучих еще и разорвала всех на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. Украинка прыгнула аж на 2,10 метра, установив мировой рекорд среди женщин в этом виде спорта.