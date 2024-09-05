Двойной подиум на этапе Бриллиантовой лиги: Магучих в очередной раз взяла "золото"

В четверг, 5 сентября, состоялся очередной этап Бриллиантовой лиги. В Цюрихе состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин.

5 сентября в Цюрихе состоялся последний этап Бриллиантовой лиги-2024. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко сумели подняться на пьедестал, пишет 24 канал.

Читайте также Сборная Украины получила историческое "серебро" по голболу на Паралимпиаде-2024

Магучих и Геращенко стали призерами

Ярослава Магучих завоевала "золото". Ей с двух попыток не поддалась высота 1,93 метра, однако впоследствии она сумела взять 1,96 метра. Она попыталась взять высоту 2,01 метра, однако не смогла.

Ирина Геращенко стала третьей с результатом 1,93 метра. Такую же высоту взяла и австралийка Олислагерс, однако она заняла вторую позицию.

Напомним. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд и взяла высоту 2,10 метра.

Отметим, что Суперфинал Бриллиантовой лиги состоится в Брюсселе 13 и 14 сентября.