5 вересня у Цюриху відбувся останній етап Діамантової ліги-2024. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зуміли піднятися на п'єдестал, пише 24 канал.

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Магучіх та Геращенко стали призерками

Ярослава Магучіх здобула "золото". Їй з двох спроб не піддалася висота 1,93 метра, однак згодом вона зуміла взяти 1,96 метра. Вона спробувала взяти висоту 2,01 метра, однак не змогла.

Ірина Геращенко стала третьою з результатом 1,93 метра. Таку ж висоту взяла і австралійка Оліслагерс, однак вона посіла другу позицію.

Нагадаємо. На етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд і взяла висоту 2,10 метра.

Відзначимо, що Суперфінал Діамантової ліги відбудеться у Брюсселі 13 та 14 вересня.