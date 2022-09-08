Украинский подиум в Цюрихе: Магучих в четвертый раз выиграла этап Бриллиантовой лиги

Ярослава прыгнула на 203 см, чем не оставила шансов конкурентам на этапе в Цюрихе. Всего в финале приняли участие три украинок.

Две украинки на подиуме

8 сентября прошел финал Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту. Турнир принял швейцарский Цюрих и в нем приняли участие трое украинок, пишет 24 канал.

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Последнее шестое место в финале заняла Юлия Левченко, которая покорила всего 188 см. А вот две другие легкоатлетки из Украины заняли первые два места на подиуме.

Серебро покорила Ирина Геращенко (194 см), а победу уверенно одержала Ярослава Магучих. Девушка не сумела взять 206 см, но с третьей попытки покорила 203 см.

Напомним, что Магучих уже добывала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Тогда Ярослава прыгнула на 205 см. В этом сезоне украинка уже четырежды побеждала на Бриллиантовой лиге.

Результаты в соревновании по прыжкам в высоту: