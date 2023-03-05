Магучих в феноменальном стиле завоевала "золото" чемпионата Европы-2023, Табашник – третья

Легкоатлетки разыграли комплект наград чемпионата Европы-2023 в Стамбуле (Турция) по прыжкам в высоту. Украинки завоевали две медали.

В финале прыжков в высоту Украину представляли сразу три легкоатлетки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник, прошедшие квалификацию чемпионата Европы в Стамбуле, пишет 24 канал.

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Две медали для Украины

Первой в сектор среди украинок вышла Екатерина Табашник, которая без проблем прыгала до высоты 1.91 метра. Екатерина покорила эту высоту со второй попытки. Ее партнерши по сборной Магучих и Левченко взяли с первого прыжка.

Левченко была близка к провалу на высоте 1.94, но взяла планку только с третьей попытки. Это пример Магучих, которая в квалификации только с последней попытки взяла высоту и пробилась в финал чемпионата Европы-2023.

К сожалению, Левченко не смогла продолжить соревнование, ведь все три ее прыжка на высоте 1.96 были неудачными. Юлия закончила для себя соревнование на 5-й позиции. Топич тоже не взяла высоту, поэтому "бронза" досталась Табашнику, которая не покорила 1.96. Юлия подошла к Екатерине, которая не держала слез, чтобы поздравить ее с наградой.

Магучих продолжила беспрепятственно брать высоты одну за другой. Нидерландка Бритт Веерман после своих неудачных попыток оставила Ярославу одну в секторе.

Уроженка Днепра уже в статусе чемпионки Европы-2023 заказала высоту 2.03 метра.

Все внимание было уделено Ярославе, которая боролась в секторе только с планкой и рекордами. К сожалению, первая попытка на этой высоте была неудачной. Магучих выполнила прыжок с запасом, но в последний момент стопами сбила планку.

Вторая попытка Ярославы тоже не была успешной – украинка поясницей задела планку на высоте 2.03. Магучих с иронической улыбкой встретила неудачную попытку.

И во время третьего скачка Магучих планка не устояла.

Ярослава Магучих с высотой 1.98 стала чемпионкой Европы-2023 по прыжкам в высоту.

После короткого интервью новоиспеченная чемпионка Европы подбежала к Табашник и сильно обняла землячку, поздравив ее с бронзовой наградой.

Призерки ЧЕ-2023 по прыжкам в высоту (в метрах)

1. Ярослава Магучих (Украина) 1.98

2. Бритт Веерман (Нидерланды) 1.96

3. Екатерина Табашник (Украина) 1.94