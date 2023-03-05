Напомнил всем, на что он способен: Ракицкий забил безумный гол в ворота Металлиста 1925 – видео

Защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий забил финальный гол в матче против Металлиста 1925 года. Центрбек сделал это в привычном для себя стиле.

Донецкий Шахтер уничтожил Металлист 1925 года, забив харьковскому коллективу семь мячей но не пропустив ни одного. Один из голов на свой счет записал Ярослав Ракицкий, сделавший это в красивой форме.

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Украинский центрбек забил свой первый гол по возвращении в состояние "горняков". Ярослав Ракицкий поставил сокрушительную точку в избиении Металлиста 1925 года, забив седьмой гол своей команды. К тому же центральный защитник сделал это с дальней дистанции, отправив мяч в сетку соперника за невероятной траекторией. Также следует отметить, что Ярослав Ракицкий отыграл весь второй тайм против харьковской команды в роли капитана "кротов".

Видео шедевра украинского фулбека:

Ярослав Ракицкий в донецком Шахтере