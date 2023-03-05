Потерпевшим стал полузащитник Легии Рафал Аугустиняк. Однако жертвой футболиста называть не стоит, поскольку игрок мужественно решил продлить поединок с большой дырой во рту.

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Инцидент произошел в матче между Гурником Забже и варшавской Легией. Футболисты команд решили разбавить не голевую встречу (0:1) потрясающим моментом. На середине второго тайма игрок домашней команды Гурника Антони агрессивным ударом лишил Рафала Аугустиняка двух передних зубов.

Игрок Легии свалился на землю, где ему удалось найти по меньшей мере один потерянный зуб. Однако Аугустиняк поднялся и мужественно продолжил поединок. Самое интересное, что игрок Гурника за свой жесткий фол получил только желтую карточку. После финального свистка героический футболист столичного коллектива светил перед камерами своей новой счастливой ухмылкой.

Аугустиняк и его выбитый зуб / твиттер FotoPyk

Видео брутального удара локтем: