Удар рака: Шахтер забил остроумный гол в ворота Фейенорда в 1/8 финала Лиги Европы – видео

Донецкий коллектив сумел забить свой мяч в ворота нидерландского коллектива. "Горняки" сделали это в курьезном стиле.

Шахтер вышел вперед в конце встречи с Фейенордом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. "Кроты" весь матч выжидали на свой забитый мяч. 24 канал.

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На 78-й минуте матча замученный украинский коллектив атаками "южного клуба" сумел найти свой момент. Автором курьезного гола стал Ярослав Ракицкий, в мунилом матче Шахтера отличившийся феноменальным голом. В этот раз украинский защитник забил остроумный гол в ворота соперника. После подачи с углового Ярослав Ракицкий спиной перевел "кожаного" в дальний угол ворот соперника.

Видео курьезного мяча: