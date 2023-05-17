В январе 2023 года Ярослав Ракицкий вернулся в Украину, в состав родного Шахтера. В течение трех лет опытный защитник играл в российском Зените, который покинул в первый день полномасштабной агрессии.

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Ракицкий: В России только играл в футбол

Экс-игрок сборной Украины не любит затрагивать тему своих выступлений в чемпионате страны-агрессора. Однако в интервью клубному сайту Шахтера Ракицкий впервые объяснил, почему оказался в России и что его заставило покинуть Зенит.

Скажу, что я в первую очередь футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, я в тот же день решил расторгнуть контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и есть мой ответ,

– сказал Ракицкий.

24 февраля расставило все по местам

По словам Ракицкого, он не ожидал, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины. Почему аннексия Крыма и части Донбасса были недостаточным аргументом для игнорирования предложений из государства-террориста – Ярослав не объяснил.

Никто не мог представить такой масштаб агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию! Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой. Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира, нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы,

– рассказал защитник Шахтера.

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