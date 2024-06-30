"Спасибо, мой украинский Донецк": Ракицкий трогательно попрощался с Шахтером

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о своем уходе из Шахтера. Опытный футболист сообщил новость в соцсетях.

Ярослав Ракицкий в своем инстаграме трогательно попрощался с родным Шахтером и болельщиками. Защитник уже второй раз во время своей карьеры покидает донецкий клуб.

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Ракицкий: Я отдавал всего себя за родной клуб

34-летний футболист написал пост на украинском языке и вспомнил Донецк.

"С 12 лет и до сегодня я отдавал и оставлял свое сердце, себя, донецкому Шахтеру, как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля.

Спасибо, Президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой, в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб.

Спасибо, Шахтер! Спасибо, мой украинский Донецк! Желаю золотых кубков и побед!

Молодежь Шахтера, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной донецкий Шахтер по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце.

Я покидаю Шахтер. История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась", – написал Ракицкий.

Ракицкий попрощался с Шахтером / фото из инстаграма футболиста

Свои комментарии под постом Ярослава оставили экс-игрок сборной Украины Евгений Коноплянка, олимпийский чемпион Олег Верняев, а также бывшие одноклубники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Василий Кобин и многие другие.

Они поблагодарили легендарного футболиста за годы проведенные в Шахтере.

Напомним, что Ярослав Ракицкий во второй раз покинул Шахтер. В 2019 году защитник стал игроком российского Зенита. Тогда этот переход сопровождался грандиозным скандалом. В итоге Ракицкий потерял место в национальной сборной Украины.

Однако в начале полномасштабного вторжения Ярослав разорвал контракт с клубом страны-агрессора. Сейчас футболист активно помогает украинским военным и регулярно приезжает на передовую.

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