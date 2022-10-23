Ярмоленко снова забил гол за Аль-Айн: команда Реброва поднялась к лидерам чемпионата – видео

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко снова забил гол за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ. На этот раз от него пострадал Аль-Наср.

Ярмоленко свой гол забил в дебюте встречи. Уже на пятой минуте Рахими прострелил с левого фланга. Лаба решил пропустить мяч на Ярмоленко, а не пробивать. И тем самым дезориентировал соперников. А уже украинский полузащитник чуть ли не в падении дотянулся до мяча и правой ногой пробил в угол ворот.

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Стоит отметить, что "рабоча нога" в Ярмоленко – левая, правой он забивает не так и часто.

Видео гола Ярмоленко

Этот гол стал третьим для Ярмоленко в чемпионате ОАЭ. Также на его счету три результативных передачи на партнеров.

Матч закончился победой Аль-Айна на выезде со счётом 1:3. Благодаря этому команда, которую тренирует Сергей Ребров, набрала 13 очков после семи сыгранных матчей. И пока занимает второе место в турнирной таблице.