Ярмоленко свій гол забив в дебюті зустрічі. Вже на п'ятій хвилині Рахімі прострелив з лівого флангу. Лаба вирішив пропустити м'яч на Ярмоленка, а не пробивати. І тим самим дезорієнтував суперників. А вже український півзахисник мало не у падінні дотягнувся о м'яча та правою ногою пробив у кут воріт.

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Варто відзначити, що "робочою ногою" для Ярмоленка є ліва нога – правою він забиває не так і часто.

Відео голу Ярмоленка

Цей гол став третім для Ярмоленка в чемпіонаті ОАЕ. Також на його рахунку три результативні передачі на партнерів.

Матч закінчився перемогою Аль-Айна на виїзді з рахунком 1:3. Завдяки цьому команда, яку тренує Сергій Ребров, набрала 13 очок після семи зіграних матчів. І поки посідає друге місце в турнірній таблиці.