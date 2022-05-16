Ярмоленко встретился украинскими детьми-беженцами после прощального матча: трогательное видео

В матче 37-го тура АПЛ Вэст Хэм отобрал очки у Манчестер Сити и обеспечил себе место в еврокубках. Для украинского Андрея Ярмоленко это был последний поединок за лондонский клуб.

Ярмоленко встретился с юными поклонниками из Украины

Для украинского футболиста матч против Манчестер Сити был последним в составе Вест Хэма. Контракт Андрея с "молотобойцами" истекает 30 июня, пишет 24 канал.

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Украинский легионер лондонского клуба вышел на замену на 90+5 минут вместо Майкла Антонио. После матча он трогательно простился со своими поклонниками.

Он вышел к трибунам вместе со своей женой и сыновьями. А в руках игрок держал сине-желтый флаг.

По окончании сезона он станет свободным агентом, в то время как лондонский клуб не собирается с ним продлевать контракт.

Матч против Манчестер Сити закончился мировой – 2:2. Для "молотобойцев" это была последняя игра в текущем сезоне.

После поединка украинец удосужился пообщаться с детьми, которые вынужденно выехали из Украины из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия. Ярмоленко подарил им подарки.

Видео встречи

30 июня 2022 года у Ярмоленко истекает контракт с лондонским клубом и в будущем сезоне он будет защищать цвета другой команды. Говорят, что украинским игроком интересуется Севилья.

Карьера Ярмоленко в Вест Хэме

Ярмоленко присоединился к "молотобойцам" в 2018 году.

За его трансфер лондонский клуб заплатил 20 миллионов евро дортмундской Боруссии.

В общей сложности, Андрей сыграл в 84 матчах за лондонцев, у которых отличился 13 голами и 7 ассистами.

В текущем сезоне Ярмоленко отметился одним голом в 18 матчах АПЛ.

В Лиге Европы на его счету два забитых мяча в 8 встречах.

Ярмоленко – второй наиболее оплачиваемый футболист Вест Хэма.

Кроме Ярмоленко, к подобным благотворительным акциям приобщается и Александр Зинченко. Полузащитник Манчестер Сити провел тренировку с 10-летним украинским мальчиком на базе "горожан".