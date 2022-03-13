Ярмоленко забил гол после полутора лет молчания в АПЛ: украинец заплакал прямо на поле
13 марта 2022 , 18:14Читати новину українською
Украинец Андрей Ярмоленко забил первый гол для себя за Вест Хэм в АПЛ в этом сезоне. Случилось это на 70-й минуте игры против Астон Виллы.
Гол для Украины
Голевую передачу на Ярмоленко отдал алжирец Саид Бенрахма. После забитого гола Андрей упал на колени и не смог сдержать эмоции, сообщает 24 канал.
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Видео гола Ярмоленко
- В последний раз в рамках АПЛ Ярмоленко забивал 26 июля 2020 года. Символизм – тогда украинец тоже вышел на замену и поразил ворота Астон Виллы.
- Недавно Андрей Ярмоленко публично обратился к российским футболистам. Украинец возмущен молчанием футболистов, оказывающих влияние и авторитет на население.