Ярмоленко забил гол за Вест Хэм и заработал пенальти в матче Лиги Европы: видео эффектного удара

Андрей Ярмоленко впервые почти за месяц вышел в старте Вест Хэма. И за первый тайм отметился двумя результативными действиями – забил гол и заработал пенальти.

Гол + пенальти

В последний раз Ярмоленко выходил в старте Вест Хэма еще 27 октября на игру против Манчестер Сити в Кубке Футбольной лиги. Дальше он травмировался, был перерыв на матчи сборных. В игре АПЛ против Вулверхэмптона 20 ноября Ярмоленко получил 20 минут игрового времени, но от поражения свою команду не спас.

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В игре Лиги Европы против австрийского Рапида на выезде главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил прибегнуть к ротации, так что Ярмоленко получил место в стартовом составе. И всецело отблагодарил за это.

На 40-й минуте Ярмоленко открыл счет во встрече ударом головой. Навес на него с фланга сделал Влашич, а украинец в прыжке пробил с острого угла мимо голкипера.

Видео гола Ярмоленка



Уже в компенсированное к первому тайму время Ярмоленко заработал пенальти, когда его сбили в штрафной. Пробивать с 11-метровой отметки пошел Нобл и не ошибся.